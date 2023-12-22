Події

08:21 22.12.2023

Росіяни за добу здійснили один ракетний і 61 авіаудар, а також 71 обстріл із РСЗВ

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Росіяни за добу здійснили один ракетний і 61 авіаудар, а також 71 обстріл із РСЗВ

Ворог здійснив 1 ракетний і 61 авіаційний удари, а також 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 п'ятниці.

Як повідомляється, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 28 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами і засобами протиповітряної оборони 24 ударних БПЛА знищено.

Також авіаударів зазнали Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Торецьк, Авдіївка, Веселе, Новомихайлівка Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Преображенка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили в штабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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