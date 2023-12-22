Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

Російські окупаційні війська втретє за шість днів атакували Київ "шахедами", намагаючись уразити міську інфраструктуру, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Третій поспіль повітряний удар дронами по столиці, і це за останні 6 днів. Знову ті самі "Shahed", і знову спроби уразити інфраструктуру міста та житлові будинки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що через влучання одного з дронів у Солом'янському районі Києва в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах, у трьох квартирах часткове руйнування стін, і ще в трьох - вибиті вікна.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями м'яких тканин і різаними ранами, одну з них госпіталізовано.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.

У Голосіївському районі падіння уламка без руйнувань і постраждалих.

Інформація оновлюється та уточнюється.