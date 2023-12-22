Події

07:20 22.12.2023

Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

1 хв читати
Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

Російські окупаційні війська втретє за шість днів атакували Київ "шахедами", намагаючись уразити міську інфраструктуру, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Третій поспіль повітряний удар дронами по столиці, і це за останні 6 днів. Знову ті самі "Shahed", і знову спроби уразити інфраструктуру міста та житлові будинки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що через влучання одного з дронів у Солом'янському районі Києва в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах, у трьох квартирах часткове руйнування стін, і ще в трьох - вибиті вікна.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями м'яких тканин і різаними ранами, одну з них госпіталізовано.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.

У Голосіївському районі падіння уламка без руйнувань і постраждалих.

Інформація оновлюється та уточнюється.

 

 

 

Теги: #київ #атаки #бпла #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 21.12.2023
У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

15:29 21.12.2023
За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

11:40 21.12.2023
СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

09:19 21.12.2023
Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщині виникла пожежа, є руйнування - ОВА

Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщині виникла пожежа, є руйнування - ОВА

08:48 21.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

00:25 21.12.2023
Сили Оборони збили два безпілотники на Дніпропетровщині

Сили Оборони збили два безпілотники на Дніпропетровщині

00:20 21.12.2023
Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі є руйнування житлового будинку

Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі є руйнування житлового будинку

13:18 20.12.2023
У Києві відновлено рух Дегтярівським шляхопроводом - мер

У Києві відновлено рух Дегтярівським шляхопроводом - мер

08:31 20.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 349 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 349 тис. особового складу

01:08 20.12.2023
Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура, інформація про постраждалих не надходила - голова обладміністрації

Зеленський заслухав доповідь ГУР: Є сигнали щодо уповільнення роботи російської "оборонки"

Зеленський закликав перед Різдвом приділити максимальну увагу захисту фронтових і прифронтових регіонів

Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

ОСТАННЄ

На ЗАЕС встановлюють нові дизельні котли

Україна може втратити можливість протистояти Росії в разі припинення допомоги Заходу

22 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Бійці ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку

У Сумському районі ліквідовано пожежу господарської будівлі після ворожого обстрілу

У гірській частині Львівської області обмежили рух великогабаритного транспорту через негоду

Суд залишив Коломойського на місяць під вартою, але зменшив розмір застави

Куртєв розповів про наслідки атаки РФ по Запоріжжю

Україна і Німеччина провели консультації щодо укладення угоди про гарантії безпеки

Заступник голови ОП Кулеба обговорив із гуманітарним координатором ООН інклюзивне відновлення громад

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА