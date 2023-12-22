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07:14 22.12.2023

Україна може втратити можливість протистояти Росії в разі припинення допомоги Заходу

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Україна може втратити можливість протистояти Росії в разі припинення допомоги Заходу

Російські війська, ймовірно, спробують посилити наступ на початку 2024 року, тому, якщо підтримка західних партнерів припиниться, Україна може втратити можливість протистояти Росії, вважають західні аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, нинішня позиційна війна в Україні не є стабільною безвихідною ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік через рішення, ухвалені на Заході.

У ISW додали, що безпекова допомога Заходу дає змогу українським силам відбивати наступ Росії та звільняти більше українських територій.

Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю зашкодити президенту РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей в Україні.

Водночас представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що російським військам буде легше проводити наступальні операції, зокрема навколо Авдіївки в Донецькій області, коли наприкінці січня і в лютому низькі температури заморозять землю.

У звіті ISW нагадує, що з 2014 року осінній "грязьовий" сезон заважав наземним маневрам як українських, так і російських сил. Водночас періоди тривалих морозів, що зазвичай починаються наприкінці грудня, заморожують землю і дають змогу бронетехніці рухатися легше, ніж восени та навесні.

Також аналітики уточнюють, що нинішня погода в Україні мінлива. У разі більш м'якої зими період сильних морозів може настати пізніше, ніж очікується, або не настати взагалі. Це дасть коротший період підготовки місцевості для механізованої маневрової війни.

"Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на всій лінії фронту на сході України в період надскладної погоди осінньо-зимового сезону. У такий спосіб агресор намагається перехопити й утримати ініціативу, а не чекати сильних морозів. Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати ці наступальні операції незалежно від погодних умов цієї зими, як це робили взимку 2022-2023 року", - йдеться у звіті.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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