Бійці ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку
Снайпери Сил оборони України виявили ворожих розвідників на Куп'янському напрямку та ліквідували їх, повідомила прес-служба командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Під час нічного спостереження на Куп'янському напрямку снайпери 8-го окремого полку СЗГ виявили розвідувальну групу противника, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у групі було відкрито вогонь, у результаті знищено дві одиниці живої сили противника.
Як зазначають оператори ССО, у цьому напрямку ворог систематично, переважно у темний час доби, висуває свої групи.
Водночас снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності і нещодавно знищили дві ворожі саперні групи.