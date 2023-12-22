Події

04:37 22.12.2023

Бійці ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку

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Бійці ССО ліквідували ворожих розвідників на Куп'янському напрямку

Снайпери Сил оборони України виявили ворожих розвідників на Куп'янському напрямку та ліквідували їх, повідомила прес-служба командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Під час нічного спостереження на Куп'янському напрямку снайпери 8-го окремого полку СЗГ виявили розвідувальну групу противника, яка рухалася у напрямку позицій українських підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у групі було відкрито вогонь, у результаті знищено дві одиниці живої сили противника.

Як зазначають оператори ССО, у цьому напрямку ворог систематично, переважно у темний час доби, висуває свої групи.

Водночас снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності і нещодавно знищили дві ворожі саперні групи. 

Теги: #україна #ліквідація #ссо #розвідники

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