У гірській частині Львівської області обмежили рух великогабаритного транспорту через негоду

Рух великогабаритного транспорту обмежили у Львівській області через інтенсивні снігопади, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

"Йдеться про ділянки доріг М-06 Київ – Чоп від села Козьова до Івашківського перевалу та Н-13 Львів – Самбір – Ужгород від Старого Самбору до Ужгородського перевалу на кордоні Львівської та Закарпатської областей", - зазначено у повідомленні.

Про відновлення руху великогабаритного транспорту на вказаних ділянках доріг буде повідомлено додатково.

За даними синоптиків, 22 грудня на території Львівської області прогнозують пориви вітру до 22 м/с, а у південній частині – значний мокрий сніг із налипанням, на дорогах ожеледиця.