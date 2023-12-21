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21:42 21.12.2023

Україна і Німеччина провели консультації щодо укладення угоди про гарантії безпеки

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Україна і Німеччина провели консультації щодо укладення угоди про гарантії безпеки

Між Україною та Німеччиною в четвер відбувся черговий раунд консультацій щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні гарантій безпеки, повідомила пресслужба президента.

"Німеччина демонструє лідерство у фінансовій і військовій підтримці України, особливо з погляду продовження широкомасштабної допомоги у 2024 році. Ваша держава, яка є членом ЄС і НАТО, – незамінний гарант безпеки України та її майбутнього в цих організаціях", - сказав Жовква.

Сторони обмінялися думками щодо основних складових безпекових гарантій для України, порушили питання правових меж майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили план подальшої комунікації.

Зазначається, що до української переговорної групи під головуванням заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви також увійшли заступник керівника ОП Роман Машовець, представники Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України.

Зі свого боку, представник Міністерства закордонних справ Німеччини Маттіас Люттенберг відзначив успіх України у впровадженні реформ навіть в умовах повномасштабної війни.

 

Теги: #безпека #німеччина #консультації

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