Події

20:32 21.12.2023

Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 41 авіаційного удару і здійснив 28 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, унаслідок цього є жертви і руйнування, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

Зазначається, що від артилерійських і мінометних обстрілів окупантів постраждали близько 101 населеного пункту в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також місто Херсон.

Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів біля Невського Луганської області, Спірного Донецької області, а також біля Кринків Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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