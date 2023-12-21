Протягом доби ворог завдав 41 авіаудару, здійснив 28 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 41 авіаційного удару і здійснив 28 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, унаслідок цього є жертви і руйнування, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

Зазначається, що від артилерійських і мінометних обстрілів окупантів постраждали близько 101 населеного пункту в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також місто Херсон.

Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів біля Невського Луганської області, Спірного Донецької області, а також біля Кринків Херсонської області.