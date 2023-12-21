На авдіївському напрямку ЗС України відбили 32 ворожі атаки

На авдіївському напрямку українські військові відбили 32 ворожі атаки, загалом протягом доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога на схід від Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак у районах Первомайського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні Генштабу, опублікованому на сторінці фейсбук у четвер увечері.

Також наголошується, що з поліпшенням погодних умов окупанти наростили інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу "FPV".

Своєю чергою, ЗСУ відбили 18 ворожих атак поблизу Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області на куп'янському напрямку, 3 - біля Тернів Донецької області на лиманському напрямку, 7 ворожих атак - біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області на бахмутському напрямку, а також 5 атак - на захід від Вербового Запорізької області.

Противник за підтримки авіації здійснив 11 безуспішних атак на позиції ЗСУ на мар'їнському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога у Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 11 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - зазначають у Генштабі.