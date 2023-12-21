Зеленський провів нараду з урядом з питань продовження фінансової підтримки з боку ЄС на майбутні чотири роки

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду з членами уряду з питань продовження фінансової підтримки з боку Європейського Союзу на достатньому рівні на майбутні чотири роки.

"Провів доволі тривалу та змістовну нараду з урядовцями щодо нашої роботи з Євросоюзом заради продовження фінансової підтримки України на достатньому рівні на наступні чотири роки. Був глава уряду, віцепрем'єр-міністр, міністри. Обговорили деталі та конкретні рішення, яких потребуємо ", - сказав він у відеозверненні.

Як він наголосив, "максимально активно працюємо, щоб гарантувати стабільність нашої держави та стійкість усіх її інституцій - і це буде".

Глава держави подякував усім, хто забезпечує реалізацію державних інтересів України не тільки справедливими, а й детально опрацьованими діями.