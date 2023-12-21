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14:05 21.12.2023

Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

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Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

Загалом в Україні 50,2% тих, хто вважає себе християнами, позитивно ставляться до рішення Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) перейти на новоюліанський календар, 15% - негативно.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 9 до 15 листопада 2023 року, результати якого розміщено на офіційному сайті Центру Разумкова в четвер.

Водночас, як фіксує дослідження, байдуже ставляться 14% опитаних, не розуміють, що це означає - 9%, не змогли визначитися з відповіддю - 11%.

При цьому позитивне ставлення до цього рішення висловили 75% представників цієї групи респондентів у західному регіоні, 45% - у центральному регіоні, 40% - на півдні та 28% - на сході, негативне - від 6% на заході до 24% на сході. На сході найбільшою є сумарна частка респондентів, яким це байдуже, які не розуміють, що це значить, або вагалися з відповіддю (48,5%).

Позитивно ставляться до цього рішення 82% вірян УГКЦ, 62% вірян ПЦУ, 24% "просто православних" (тобто тих, хто вважає себе православним, але не є вірянином жодної з православних церков), 21% "просто християн" (тих, хто вважає себе християнином, але не відносить себе до якоїсь із християнських конфесій) і 20,5% вірян УПЦ (МП). Негативно - відповідно 5%, 11%, 23%, 9% і 61%.

Серед тих, хто відносить себе до християн, 35% відповіли, що вони відзначають християнські свята за новоюліанським календарем, 28% - за юліанським (за "старим стилем"), 27% - по-різному, залежно від обставин (3% не відзначають християнські свята та 7% не змогли визначитися з відповіддю).

У Західному регіоні 66% відповіли, що відзначають християнські свята за новоюліанським календарем, 19% - що відзначають християнські свята залежно від обставин за новоюліанським або за юліанським календарем, 11% - лише за юліанським, у Центральному - відповідно 24%, 30,5% і 34%, у Південному - відповідно 22,5%, 30% і 38%, у Східному - відповідно 20%, 29% і 35%.

Серед вірян УГКЦ 80% відзначають християнські свята за новоюліанським календарем, 9,5% - залежно від обставин за новоюліанським або за юліанським календарем, 7% - лише за юліанським календарем; серед вірян ПЦУ - відповідно 39%, 27% та 27,5%; серед "просто православних" - відповідно 15%, 37% та 33%; серед "просто християн" - відповідно 11%, 40% та 24%, серед вірян УПЦ (МП) - відповідно 6%, 13% та 75%.

Опитування проводили за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні методом face-to-face на територіях, які контролюються урядом України і на яких не ведуться бойові дії. Було опитано 2 022 респонденти віком від 18 років.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на заключному етапі (коли здійснювали добір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Теги: #опитування #перехід #календар

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