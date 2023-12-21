Переможцями другого конкурсного відбору Єврофонду солідарності з українським кіно стали 18 проєктів на суму 761 тис. євро

Переможцями другого конкурсного відбору Європейського фонду солідарності з українським кіно (ESFUF) стали 18 проєктів на суму 761 тис. євро, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Серед 86 заявок було обрано 18 проєктів-переможців другого конкурсного відбору Європейського фонду солідарності з українським кіно (ESFUF) із загальним бюджетом 761020 євро", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначається, що за результатами першого конкурсного відбору експертне журі обрало 11 проєктів, загальна сума підтримки становила 523 тис. євро.

Європейський фонд солідарності з українським кіно - це ініціатива, започаткована в лютому 2023 року під час Берлінського міжнародного кінофестивалю. EFAD та члени асоціації об'єднали зусилля та започаткували цілеспрямовану програму підтримки українських кінематографістів. ESFUF об'єднав 19 партнерів із 16 різних країн, асоціацію EFAD, 15 членів EFAD і міністерства культури.