У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які потрапили в ДТП на польсько-українському кордоні, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"За наявною інформацією, мікроавтобус із дев'ятьма пасажирами-громадянами України зіткнувся з вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю. Один громадянин загинув, інші дістали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їм надають медичну допомогу", - сказав речник МЗС.

У відомстві зазначили, що українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин аварії та вживають заходів щодо репатріації тіла загиблого. Вирішують також питання доставки пасажирів в Україну іншим транспортом.