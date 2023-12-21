Події

11:06 21.12.2023

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

1 хв читати
У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які потрапили в ДТП на польсько-українському кордоні, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"За наявною інформацією, мікроавтобус із дев'ятьма пасажирами-громадянами України зіткнувся з вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю. Один громадянин загинув, інші дістали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їм надають медичну допомогу", - сказав речник МЗС.

У відомстві зазначили, що українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин аварії та вживають заходів щодо репатріації тіла загиблого. Вирішують також питання доставки пасажирів в Україну іншим транспортом.

Теги: #дтп #польща #українці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 21.12.2023
Кубраков обговорив питання блокади польського кордону з новопризначеним міністром інфраструктури Польщі

Кубраков обговорив питання блокади польського кордону з новопризначеним міністром інфраструктури Польщі

19:55 20.12.2023
Ділянку поблизу Медики в Польщі відкрито для руху - УЗ

Ділянку поблизу Медики в Польщі відкрито для руху - УЗ

22:40 19.12.2023
Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

21:42 19.12.2023
Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

15:14 19.12.2023
Польські протестувальники домовилися про в'їзд порожніх вантажівок до Польщі на ПП "Ягодин" в окремій "єЧерзі"

Польські протестувальники домовилися про в'їзд порожніх вантажівок до Польщі на ПП "Ягодин" в окремій "єЧерзі"

21:29 18.12.2023
На автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Бережани через ДТП заблоковано рух транспорту

На автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Бережани через ДТП заблоковано рух транспорту

11:47 18.12.2023
У Львівській області на вихідних у ДТП загинули троє військових - ДБР

У Львівській області на вихідних у ДТП загинули троє військових - ДБР

01:31 18.12.2023
Нову польську блокаду ПП "Дорогуськ" з 18 грудня буде розширено участю фермерів

Нову польську блокаду ПП "Дорогуськ" з 18 грудня буде розширено участю фермерів

20:06 17.12.2023
Польські перевізники мають намір розпочати нову акцію протесту дорогою в Дорогуськ

Польські перевізники мають намір розпочати нову акцію протесту дорогою в Дорогуськ

13:42 17.12.2023
На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

На сході Словаччини в ДТП потрапив автобус з українцями, 8 осіб зазнали травм - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів і 31 бронемашину противника

Уночі ППО знищила 34 із 35 "шахедів", які атакували Україну

ОСТАННЄ

Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

В Україні продовжують працювати декілька десятків прифронтових медіа - Юрчишин

Ексдепутатці Королевській повідомлено про підозру в недекларуванні нерухомості на Київщині та в РФ

Інформація про те, що члени сім'ї Умєрова нібито громадяни США, не відповідає дійсності - Міноборони

УЗ повідомила про затримку низки поїздів на перемишльському напрямку

Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено місцевого жителя

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

Переможцями другого конкурсного відбору Єврофонду солідарності з українським кіно стали 18 проєктів на суму 761 тис. євро

Кондратюк: Нам необхідна активізація МКЧХ у відновленні прав депортованих РФ українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА