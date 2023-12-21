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10:15 21.12.2023

ЄС продовжує створення резервів реагування на надзвичайні ситуації, зокрема хімічні та ядерні

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ЄС продовжує створення резервів реагування на надзвичайні ситуації, зокрема хімічні та ядерні

Єврокомісія (ЄК) оголосила про фінансування "додаткових стратегічних резервів" (на суму 690 млн євро) на випадок медичних, хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні комісія виділяє майже 690 млн євро Литві, Польщі, Португалії, Румунії, Фінляндії, Франції та Чехії для подальшої розбудови стратегічних резервів готовності ЄС до медичних, хімічних, біологічних, біологічних, радіологічних та ядерних надзвичайних ситуацій", - ідеться в повідомленні ЄК.

Уточнюється, що ці кошти є частиною медичних запасів rescEU - стратегічного резерву рятувального компонента механізму цивільного захисту ЄС, що фінансуються Управлінням із забезпечення готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я (HERA - Health Emergency preparedness and Response Authority).

"Це нове фінансування доводить до 16 число країн, що розміщують у себе резерв rescEU", - зазначають у Брюсселі.

Ці запаси передбачають матеріали та оснащення з урахуванням ризиків швидкого виснаження або збільшення попиту під час кризових сценаріїв, такі як ліки для інтенсивної терапії, антибіотики, вакцини, протиотрути, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та засоби реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні інциденти.

Такі субсидії державам-членам спрямовані "на значне поліпшення якості та кількості резервів для кризових ситуацій і забезпечення довгострокової стійкості запасів".

Теги: #резерви #євросоюз #надзвичайна_ситуація

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