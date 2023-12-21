ППО Сил оборони півдня було знищено 19 дронів-камікадзе

Силами протиповітряної оборони знищено 19 дронів-камікадзе, бойова робота тривала понад 7 годин, повідомляє пресцентр Сил оборони півдня України в четвер.

"Під час чергової нічної дронової атаки ворог спрямував до нашої зони відповідальності ударні безпілотники типу "Shahed-131/136" зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму. Бойова робота тривала понад 7 годин. Дрони прямували двома хвилями. Силами протиповітряної оборони знищено 19 дронів-камікадзе: 13 у Миколаївській області, 3 у Херсонській області, 2 на Вінниччині, 1 у Дніпропетровській області. Влучень не допущено", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Так само повідомляється, що уламками збитого БПЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства.

"Пожежу, що виникла, рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали", - уточнюється в повідомленні.