SpaceX у поточному році здійснить близько 100 запусків своїх ракет

Компанія SpaceX у 2023 році здійснить щонайменше 97 запусків своїх ракет-носіїв із різним корисним навантаженням, повідомило видання Space News.

Наразі SpaceX здійснила вже 92 пуски, зокрема з використанням носіїв Falcon 9 і Falcon Heavy. До кінця року компанія планує запустити на орбіту ще п'ять космічних апаратів, включно з безпілотним космічним шатлом X-37B Космічних сил США, двома групами інтернет-супутників Starlink, німецькими розвідувальними супутниками SARah 2 і 3, а також шведським супутником зв'язку Ovzon-3.

Кількість запусків ракет SpaceX зросла на 50% порівняно з минулим роком і втричі порівняно з 2021 роком.

Загалом на SpaceX припадає майже половина з 209 світових запусків на орбіту у 2023 році, 200 з яких були успішними. Що стосується американських аерокосмічних компаній, то SpaceX виконала вдев'ятеро більше місій, ніж друга найактивніша компанія Rocket Lab, яка запустила десять ракет.

За словами віцепрезидента SpaceX Білла Герстенмаєра, у 2024 році кількість запусків нарощуватиметься. Компанія планує 144 пусків ракет - по 12 щомісяця.