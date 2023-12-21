На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 36 атак, загалом на фронті було 99 бойових зіткнень

На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 36 атак, загалом за минулу добу на фронті було 99 бойових зіткнень, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 четверга.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога біля Синьківки, на схід від Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак окупантів поблизу Білогорівки на Луганщині та на схід від Тернів, Спірного на Донеччині.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак противника у Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині, де нашими захисниками відбито 10 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника на захід від Вербового та на південь від Роботиного Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам шкоди в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій і здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.