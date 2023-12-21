Українська авіація за добу атакувала 16 районів скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по 1 зенітно-ракетному комплексу противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на сторінці фейсбук у четвер уранці.

Також, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів і 6 артилерійських засобів противника.