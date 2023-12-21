Окупанти просунулися на деяких ділянках фронту в Україні в середу

Російські війська в середу, 20 грудня, вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській і Харківській областях, в Донецькій області поблизу Бахмута, Авдіївки, на захід від та південний захід від Донецька, уздовж кордону Донецької і Запорізької областей і на заході Запорізької області та просунулися на окремих ділянках. Станом на 20 грудня українські сили зберігають присутність на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не відбулося.

У ISW повідомляють, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прямо заявив, що Кремль не зацікавлений у переговорах з Україною. Пєсков 20 грудня відповів на запитання про заяву президента України Володимира Зеленського від 19 грудня про те, що питання перемовин із Росією наразі "неактуальне", заявивши, що Кремль неодноразово заявляв про відсутність "бази" або "фундаменту" для перемовин із Росією. Україна. Пєсков також заявив, що "передумови" для переговорів відсутні, ймовірно, маючи на увазі незмінні максималістські цілі Росії в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу. ISW уже давно підрахував, що Кремль не має наміру сумлінно вести серйозні переговори з Україною або Заходом.

Як повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW), у ніч з 19 на 20 грудня російські війська завдали чергової серії ударів безпілотників і ракет по Україні. Українські військові джерела повідомили, що російські війська запустили 19 безпілотників "Шахед-131/136" по Україні з Чауди і Балаклави в окупованому Криму, і що українські війська збили 18 дронів над Херсонською, Дніпропетровською, Вінницькою, Хмельницькою, Київською, Чернігівською та Кіровоградською областями. У Повітряних Силах України також повідомили, що російські війська запустили дві ракети С-300 по Харківській області з території Білгородської області. У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що це п'ята російська повітряна атака на Київську область за грудень, - сказано у зведенні.