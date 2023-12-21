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01:47 21.12.2023

Байден заявив, що поки що не чекає угоди про обмін ХАМАС та Ізраїлю заручниками

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Байден заявив, що поки що не чекає угоди про обмін ХАМАС та Ізраїлю заручниками

Президент США Джо Байден у середу заявив, що Вашингтон працює над тим, щоб Ізраїль та угруповання ХАМАС виробили угоду про обмін заручниками, але поки що її не досягли.

"Ми працюємо над цим. Але на даний момент жодних конкретних очікувань", - наводять американські ЗМІ слова Байдена під час його поїздки до Вісконсіна.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що конфлікт у секторі Газа має "перейти до менш інтенсивної фази".

"Ми очікуємо, і хочемо побачити, зміна у бік більш точкових операцій з меншою кількістю військових, які займаються керівництвом (ХАМАС - ІФ), мережею підземних тунелів та кількома іншими важливими речами", - сказав Блінкен.

7 жовтня радикальне угрупування ХАМАС, що базується в секторі Газа, здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу. З 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося досягти його продовження і бойові дії відновилися 1 грудня.

Тим часом, медслужби сектору Газа повідомили у середу, що кількість жертв з 7 жовтня в анклаві перевищила 20 тис. осіб, близько 8 тис. із них – діти.

Теги: #сша #ізраїль #газа #заручники

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