Події

00:20 21.12.2023

Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі є руйнування житлового будинку

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Під час повітряної тривоги у Миргородському районі Полтавської області на житловий будинок, ймовірно, впали уламки ворожого БПЛА, повідомив начальник Полтавської ОВ Філіп Пронін.
"Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БПЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - сказано у його телеграм-каналі.
За словами Проніна, "вже вранці працюватиме профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу".

Теги: #україна #руйнування #полтавська_область #бпла

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