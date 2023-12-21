Внаслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі є руйнування житлового будинку

Під час повітряної тривоги у Миргородському районі Полтавської області на житловий будинок, ймовірно, впали уламки ворожого БПЛА, повідомив начальник Полтавської ОВ Філіп Пронін.

"Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БПЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - сказано у його телеграм-каналі.

За словами Проніна, "вже вранці працюватиме профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу".