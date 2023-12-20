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19:40 20.12.2023

Генштаб ЗСУ: авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 16 районах зосередження окупаційних військ, ракетники - по двох

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Генштаб ЗСУ: авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 16 районах зосередження окупаційних військ, ракетники - по двох

Авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах із особовим складом і технікою росіян, ракетники - по двох, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 середи.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом доби протиповітряною обороною знищено одну керовану ракету Х-59", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та шість артилерійських засобів противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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