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19:27 20.12.2023

Генштаб ЗСУ: Російські війська протягом доби 29 разів штурмували позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра

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Генштаб ЗСУ: Російські війська протягом доби 29 разів штурмували позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра

Протягом доби відбулося 89 бойових зіткнень, зокрема активними бойовими діями відзначено зайнятий Силами оборони плацдарм на лівому березі Дніпра - там зафіксовано 29 штурмових дій росіян, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

"Ворог за добу завдав 5 ракетних і 31 авіаційний удар, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, на волинському та поліському, а також на сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога (поблизу Синьківки, на схід від Петропавлівки та Іванівки Харківської області), на лиманському - 12 атак (поблизу Білогорівки Луганської області; на схід від Тернів і Спірного Донецької області), на бахмутському - 6 (біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області), на авдіївському - 13 (на схід від Новобахмутівки, Авдіївки) та ще 18 атак у районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших захисників", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Як зазначається, на шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, на запорізькому було відбито 4 атаки росіян на захід від Вербового та на південь від Роботиного Запорізької області.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра. Здійснив 29 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - інформує Генштаб.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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