В Ізраїлі заявляють, що вже добу не зазнають ракетних обстрілів із Гази

Уперше від початку конфлікту 7 жовтня в Ізраїлі протягом доби не лунали сигнали повітряної тривоги, що попереджають про ракети, запущені із Сектора Гази, повідомляє в середу The Times of Israel.

Згідно з її підрахунками, востаннє попередження про запущену із Сектора Гази ракету лунало в Ізраїлі у вівторок о 15:59. Також ракети в Газі не запускали в період із 24 листопада до 1 грудня, проте в цей час між сторонами діяло тимчасове перемир'я.

Проте в Ізраїлі протягом останньої доби лунали сигнали тривоги, що попереджають про ракети, запущені з боку Лівану. Сирени пролунали в кількох населених пунктах у Західній Галілеї.

Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала відео, на якому показується удар по осередку ХАМАС у момент, коли бойовики готувалися запустити в бік Ізраїлю начинені вибухівкою безпілотники.

Також ізраїльські військові виявили ракети у вантажівці ХАМАС у Джебалії під час рейду по об'єктах угруповання в місті. У районі було виявлено іншу зброю і бойовиків ХАМАС, які ховалися в будівлях, по яких пізніше було завдано авіаударів. Ще один удар ЦАХАЛ завдав по будівлі, з якої бойовики запускали протитанкові ракети.

На півдні Сектора Гази в місті Хан-Юніс ізраїльські військові в середу обшукали будинки кількох високопоставлених членів ХАМАС.

Зі свого боку прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу знову заявив, що Ізраїль не припинить бойових дій, доки ХАМАС не буде знищено.

"Ми доведемо війну до кінця. Вона триватиме доти, доки ХАМАС не буде знищено...", - заявив глава уряду.

За його словами, у бійців ХАМАС є тільки два варіанти: "здатися або померти".

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові за минулу добу завдали ударів по більш ніж 300 цілям палестинського руху ХАМАС у Секторі Газа. Унаслідок атак за минулий день загинули десятки бойовиків ХАМАС, а також було зруйновано інфраструктуру угруповання.

ЦАХАЛ також завдав ударів по об'єктах ліванського руху "Хезболла" на півдні Лівану на тлі триваючих прикордонних сутичок з угрупованням.

7 жовтня радикальне угруповання ХАМАС, що базується в Секторі Газа, здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС. Із 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося домогтися його продовження і бойові дії поновилися 1 грудня.