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18:23 20.12.2023

КС визнав неконституційними обмеження прав засуджених на довічне ув'язнення на короткочасні виїзди у зв'язку зі смертю близького родича

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КС визнав неконституційними обмеження прав засуджених на довічне ув'язнення на короткочасні виїзди у зв'язку зі смертю близького родича

Конституційний суд (КС) України визнав такими, що не відповідають Конституції, норми Кримінально-виконавчого кодексу, які унеможливлюють короткочасні виїзди за межі колонії для засуджених до довічного ув'язнення у зв'язку зі смертю чи тяжкою хворобою близького родича, та зобов'язав Верховну Раду впродовж трьох місяців привести їх у відповідність до Основного закону, повідомляє КС.

Як повідомляється у пресрелізі КС у середу, рішення ухвалено на пленарному засіданні 20 грудня 2023 року за конституційною скаргою Анатолія Лужинецького, якого засуджено до довічного позбавлення волі та який відбуває покарання.

Лужинецький вважає, що окремі приписи частини першої статті 111 Кодексу порушують його конституційні права та роблять "короткочасні виїзди до рідних, тяжка хвороба яких загрожує їх життю", оскільки вона передбачена лише для "засуджених, яких тримають у мінімальному та середньому рівнях безпеки", а для засуджених до довічного позбавлення волі осіб, "яких тримають у максимальному рівні безпеки, не передбачені, навіть якщо останні мають докази свого виправлення".

"Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України, окремі приписи частини першої статті 111 Кодексу в тім, що вони унеможливлюють застосування до засуджених до довічного позбавлення волі осіб короткочасних виїздів за межі колонії на території України у зв’язку з такою винятковою особистою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого", - ідеться в повідомленні.

Суд констатував, що можливість кожного відвідати свого тяжкохворого близького родича або бути присутнім на його похованні є складником конституційного права на недоторканність особистого та сімейного життя у сув’язі з людською гідністю. Тому держава повинна забезпечити встановлення належного механізму реалізації такої можливості, визнаючи її для всіх осіб, засуджених до позбавлення волі, навіть для тих із них, які скоїли особливо тяжкі злочини й засуджені до довічного позбавлення волі.

Як повідомляється, "Конституційний Суд України зобов’язав Верховну Раду України протягом трьох місяців привести нормативне регулювання, установлене окремими приписами частини першої статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України, у відповідність до Конституції України та цього рішення".

Теги: #засуджені #ксу

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