Через аварію вантажного поїзда в Польщі затримується рух двох українських міжнародних рейсів - "Укрзалізниця"

Через сходження вантажного поїзда в Польщі рух поїздів на ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів: 31 Запоріжжя - Перемишль; 74 Перемишль - Харків. Просимо вибачення у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Пасажирів харківського поїзда просять інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку "Укрзалізниці" про необхідність стикувань з іншими поїздами територією України.