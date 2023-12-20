Події

16:04 20.12.2023

Через аварію вантажного поїзда в Польщі затримується рух двох українських міжнародних рейсів - "Укрзалізниця"

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Через аварію вантажного поїзда в Польщі затримується рух двох українських міжнародних рейсів - "Укрзалізниця"

Через сходження вантажного поїзда в Польщі рух поїздів на ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів: 31 Запоріжжя - Перемишль; 74 Перемишль - Харків. Просимо вибачення у пасажирів і тримаємо зв'язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Пасажирів харківського поїзда просять інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку "Укрзалізниці" про необхідність стикувань з іншими поїздами територією України.

Теги: #укрзалізниця #поїзди #затримка

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