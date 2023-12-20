Литва передала українській армії польове спорядження і сухпайки - Міноборони

Збройним силам України було доставлено чергову партію військової допомоги від Литви, повідомляє литовське Міноборони.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України з жорстокістю агресора. Різне польове обладнання має вирішальне значення в холодну пору року. Кожен пакет нашої допомоги - це крок до перемоги", - заявив міністр національної оборони Арвідас Анусаускас.

Минулого тижня Литва також відправила в Україну кілька мільйонів патронів і боєприпасів до переносних протитанкових мінометів малої дальності.

Крім постійної допомоги в озброєнні, Литва активно навчає, лікує і реабілітує поранених українських військовослужбовців, проводить консультації на експертному рівні і робить фінансовий внесок у міжнародні фонди для України.

Литва також затвердила довгостроковий план допомоги, який передбачає новий пакет допомоги в розмірі 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки.