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12:18 20.12.2023

Правоохоронці здійснюють обшуки в Ужгородській міськраді - джерело

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Правоохоронці здійснюють обшуки в Ужгородській міськраді - джерело

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції в середу здійснюють слідчі дії в приміщенні Ужгородської міськради, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"СБУ і поліція здійснюють обшуки в Ужгородській міськраді", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що слідчі дії стосуються розкрадання бюджетних коштів.

Офіційної інформації з цього приводу агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не має.

Теги: #сбу #ужгород

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