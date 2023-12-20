Правоохоронці здійснюють обшуки в Ужгородській міськраді - джерело

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції в середу здійснюють слідчі дії в приміщенні Ужгородської міськради, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"СБУ і поліція здійснюють обшуки в Ужгородській міськраді", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що слідчі дії стосуються розкрадання бюджетних коштів.

Офіційної інформації з цього приводу агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не має.