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10:18 20.12.2023

Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

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Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

Кабінет Міністрів України виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи" (НУШ).

"Зокрема, ухвалено постанову "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році". Нею внесено зміни в Порядок та умови надання освітньої субвенції… Виділення фінансування дасть змогу збільшити кількість навчальних кабінетів, забезпечених мультимедійною технікою", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що мультимедійне обладнання місцеві органи влади закуповуватимуть на засадах співфінансування залежно від громади в пропорції від 70/30 до 95/5.

Згідно з повідомленням, кошти держсубвенції для НУШ, тепер це сумарно 1,47 млрд грн, можна буде використати у 2023-му і 2024 роках.

Міносвіти також повідомило, що ще 1,5 млрд грн. на "Нову українську школу" виділено в державному бюджеті на 2024 рік.

Теги: #бюджет #школа #міносвіти

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