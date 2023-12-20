Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

Кабінет Міністрів України виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи" (НУШ).

"Зокрема, ухвалено постанову "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році". Нею внесено зміни в Порядок та умови надання освітньої субвенції… Виділення фінансування дасть змогу збільшити кількість навчальних кабінетів, забезпечених мультимедійною технікою", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що мультимедійне обладнання місцеві органи влади закуповуватимуть на засадах співфінансування залежно від громади в пропорції від 70/30 до 95/5.

Згідно з повідомленням, кошти держсубвенції для НУШ, тепер це сумарно 1,47 млрд грн, можна буде використати у 2023-му і 2024 роках.

Міносвіти також повідомило, що ще 1,5 млрд грн. на "Нову українську школу" виділено в державному бюджеті на 2024 рік.