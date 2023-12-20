Українська авіація за добу атакувала шість районів скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на сторінці фейсбук у середу вранці.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійські засоби та 4 склади боєприпасів противника.