Події

07:58 20.12.2023

Українська авіація за добу атакувала шість районів скупчення сил противника

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Українська авіація за добу атакувала шість районів скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на сторінці фейсбук у середу вранці.

Крім того, підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійські засоби та 4 склади боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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