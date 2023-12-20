Росіяни використовують боєприпаси з Північної Кореї низької якості, які вибухають прямо у стволах гармат

З огляду на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська змушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, які постачають із Північної Кореї, повідомив Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні 20 грудня.

"Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їхнього розриву прямо у стволах гармат і мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Генштабу, такі випадки зафіксовано в угрупованні військ "Днепр", де командувачем є генерал Теплинський.