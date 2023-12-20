Події

07:46 20.12.2023

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 35 атак, загалом на фронті було 87 зіткнень

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На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 35 атак, загалом на фронті було 87 зіткнень

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 35 атак, загалом на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 середи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Білгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника неподалік Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак противника.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 8 спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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