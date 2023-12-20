Події

07:24 20.12.2023

Війська РФ здійснили один ракетний, 26 авіаційних ударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

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Війська РФ здійснили один ракетний, 26 авіаційних ударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 1 ракетного і 26 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 середи.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі дрони знищено.

Крім того, поточної доби противник завдав чергового авіаційного удару 4 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 3 БПЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Новолюбівка Луганської області та Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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