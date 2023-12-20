Події

07:22 20.12.2023

Уночі ППО знищила 18 із 19 "Шахедів", які атакували Україну

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Уночі ППО знищила 18 із 19 "Шахедів", які атакували Україну

Уночі ППО знищила 18 із 19 ударних БПЛА типу "Shahed", які атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗС України в середу вранці.

"У ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БПЛА типу "Shahed" з окупованого Криму (райони пусків - Чауда, Балаклава). Загалом зафіксовано пуски 19 "Шахедів", 18 із яких знищено силами і засобами Повітряних Сил і Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей", - йдеться у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Білгородської області РФ по Харківщині. Попередньо без постраждалих.

 

 

 

Теги: #бпла_рф #ппо

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