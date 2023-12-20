Події

07:02 20.12.2023

ЗС України відбили атаки поблизу Авдіївки, але російські війська продовжують наступ

2 хв читати
ЗС України відбили атаки поблизу Авдіївки, але російські війська продовжують наступ

Російські війська підтвердили наступ поблизу Авдіївки. На кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 18 грудня, видно, що 15 грудня російські сили незначно просунулися на північ від Первомайського (приблизно 10 км на північний захід від Авдіївки), йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Додаткові кадри з геоприв'язкою, опубліковані 19 грудня, говорять про те, що російські війська також незначно просунулися поблизу кар'єра на північний захід від Авдіївки. Крім того, йдеться в огляді, росіяни намагаються витіснити ЗСУ з позицій на авдіївському коксохімічному комбінаті (на північно-західній околиці Авдіївки) і наступають на північному фланзі Авдіївки біля Степового.

Водночас зазначається, що українські війська відбили атаки росіян поблизу самої Авдіївки, а також на північний, південний та південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки.

Водночас, пише ISW, російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ на північ від Бахмута. На кадрах із геолокацією, опублікованих 12 грудня, видно, що війська РФ просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута.

"Українські військові заявили, що російське військове командування на Бахмутському напрямку задіє свої найбільш боєздатні частини повітряно-десантної (ВДВ) і морської піхоти, а також підрозділи "Шторм-Z" і "Шторм-В", які складаються здебільшого з полонених новобранців, і що мета російських військ - атакувати Часів Яр (10 км на захід від Бахмута)", - наголошується в огляді.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 18.12.2023
Окупанти просунулися на деяких ділянках фронту в Україні в неділю - ISW

Окупанти просунулися на деяких ділянках фронту в Україні в неділю - ISW

05:42 17.12.2023
ЗСУ намагаються просунутися на лівобережжі Херсонської області, в районі с. Кринки йдуть важкі бої - ISW

ЗСУ намагаються просунутися на лівобережжі Херсонської області, в районі с. Кринки йдуть важкі бої - ISW

12:45 16.12.2023
РФ продовжує готуватися до довгострокової війни та окупації нових територій - ISW

РФ продовжує готуватися до довгострокової війни та окупації нових територій - ISW

10:47 15.12.2023
Продовжити підтримку України набагато вигідніше для США, ніж допустити перемогу РФ, - ISW

Продовжити підтримку України набагато вигідніше для США, ніж допустити перемогу РФ, - ISW

07:34 14.12.2023
Війська РФ перебільшують своє просування на фронті

Війська РФ перебільшують своє просування на фронті

19:11 13.12.2023
У районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій, оборона міста триває - Тарнавський

У районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій, оборона міста триває - Тарнавський

10:35 13.12.2023
РФ утратила 87% своїх довоєнних сухопутних військ і 2/3 танків - ISW

РФ утратила 87% своїх довоєнних сухопутних військ і 2/3 танків - ISW

10:11 13.12.2023
Дії РФ узимку будуть спрямовані на ослаблення підтримки України Заходом, а не на досягнення оперативних цілей - ISW

Дії РФ узимку будуть спрямовані на ослаблення підтримки України Заходом, а не на досягнення оперативних цілей - ISW

10:28 12.12.2023
РФ використає свої президентські вибори-2024 для легітимізації окупації областей України - ISW

РФ використає свої президентські вибори-2024 для легітимізації окупації областей України - ISW

10:26 12.12.2023
Окупанти в понеділок провели наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька - ISW

Окупанти в понеділок провели наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 349 тис. особового складу

Уночі ППО знищила 18 із 19 "Шахедів", які атакували Україну

Окупанти завдали ударів по одному з найбільш постраждалих районів Харкова

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

ОСТАННЄ

Окупанти вночі та вранці знову обстріляли Сумську область, зафіксовано 26 вибухів

Нічні ворожі удари було завдано по Харкову, Одрадному та Курилівці - Синєгубов

Армія РФ за добу завдала близько двохсот ударів по Запорізькій області, пошкоджено житлові будинки

Нічних ракетних ударів було завдано одному з транспортних депо в Харкові

Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів, загальні втрати ворога перевищують 349 тис. особового складу

У Херсонській області у результаті обстрілів РФ протягом доби 16 осіб дістали поранення, зокрема четверо дітей

Українська авіація за добу атакувала шість районів скупчення сил противника

Росіяни використовують боєприпаси з Північної Кореї низької якості, які вибухають прямо у стволах гармат

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 35 атак, загалом на фронті було 87 зіткнень

Війська РФ здійснили один ракетний, 26 авіаційних ударів, а також 87 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА