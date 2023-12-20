ЗС України відбили атаки поблизу Авдіївки, але російські війська продовжують наступ

Російські війська підтвердили наступ поблизу Авдіївки. На кадрах із геоприв'язкою, опублікованих 18 грудня, видно, що 15 грудня російські сили незначно просунулися на північ від Первомайського (приблизно 10 км на північний захід від Авдіївки), йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Додаткові кадри з геоприв'язкою, опубліковані 19 грудня, говорять про те, що російські війська також незначно просунулися поблизу кар'єра на північний захід від Авдіївки. Крім того, йдеться в огляді, росіяни намагаються витіснити ЗСУ з позицій на авдіївському коксохімічному комбінаті (на північно-західній околиці Авдіївки) і наступають на північному фланзі Авдіївки біля Степового.

Водночас зазначається, що українські війська відбили атаки росіян поблизу самої Авдіївки, а також на північний, південний та південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки.

Водночас, пише ISW, російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ на північ від Бахмута. На кадрах із геолокацією, опублікованих 12 грудня, видно, що війська РФ просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута.

"Українські військові заявили, що російське військове командування на Бахмутському напрямку задіє свої найбільш боєздатні частини повітряно-десантної (ВДВ) і морської піхоти, а також підрозділи "Шторм-Z" і "Шторм-В", які складаються здебільшого з полонених новобранців, і що мета російських військ - атакувати Часів Яр (10 км на захід від Бахмута)", - наголошується в огляді.