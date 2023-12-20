20 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 665 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 665 RUSSIAN AGRESSION

20 грудня відзначають Міжнародний день солідарності людей.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця.

Міжнародний день солідарності людей

Міжнародний день солідарності людей був створений 2005 року під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, а перше святкування відбулося вже за рік. Інформація про створення окремого свята міститься в резолюції, яка присвячена десятиліттю боротьби зі злиднями.

Солідарністю називають прихильність до певних дій, думок, інтересів і поглядів, які допомагають згуртувати людей навколо себе. На практиці одна група людей об'єднується навколо спільних цілей або переконань. У її межах люди допомагають одне одному, несуть спільну відповідальність за майбутнє всіх членів і підтримують кожного. Однак солідарними можуть бути й ті люди, які мають різні інтереси чи погляди, оскільки в процесі своєї життєдіяльності вони залежать одне від одного.

Ще цього дня:

1912 - Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, було визнано незалежність Албанії;

1961 - У Північній Ірландії відбулася остання смертна кара;

1991 - Незалежність України визнали Киргизстан і Туркменістан;

1995 - Встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;

1999 - Згідно з домовленостями з Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао - остання європейська колонія в Азії;

2000 - Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але виключно з медичною метою;

2000 - У Нідерландах ухвалено закон, що дозволяє одностатеві шлюби.

Церковне свято

День пам'яті Ігнатія Богоносця

Цього дня православна церква вшановує пам'ять Ігнатія Богоносця - так називали Ігнатія Антіохійського, який жив у 1-2 століттях і був учнем Івана Богослова. Існують дві версії походження його прізвиська: за однією з них, Ісус брав Ігнатія-дитину на руки; за іншою, воно означає, що Ігнатій є носієм божественного духу.

Цей день присвячувався дому, де людина народилася, виросла і отримала благословення на самостійне життя. Люди служили молебні Ігнатію Богоносцю, щоб уберегти своє житло від усякої напасті.

Також ця дата вважалася "яблучним днем": належало очищати яблуні від інію і снігу, щоб урожай був багатим. Вважалося, що погода цього дня пророкує погоду серпня - місяця, коли дозрівають яблука.

За народними прикметами, людина, яка народилася в Ігнатіїв день, буде все життя прив'язана до дому та родини.

Іменини: Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.