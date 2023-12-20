Генасамблея ООН засудила РФ за серйозні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях

Генеральна Асамблея ООН оновила резолюцію, яка засуджує РФ за серйозні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, зокрема насильницьку депортацію дітей. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вітаю оновлену резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує серйозні порушення прав людини Росією, зокрема, закликає її припинити насильницькі депортації та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найогидніших злочинів, і їх необхідно зупинити", - написав він у соцмережі X (Twitter) у ніч на 20 грудня.