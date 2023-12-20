Події

02:05 20.12.2023

Генасамблея ООН засудила РФ за серйозні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях

1 хв читати
Генасамблея ООН засудила РФ за серйозні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях

 Генеральна Асамблея ООН оновила резолюцію, яка засуджує РФ за серйозні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, зокрема насильницьку депортацію дітей. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Я вітаю оновлену резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує серйозні порушення прав людини Росією, зокрема, закликає її припинити насильницькі депортації та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найогидніших злочинів, і їх необхідно зупинити", - написав він у соцмережі X (Twitter) у ніч на 20 грудня.

Теги: #оон #україна #резолюція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:20 20.12.2023
Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

01:44 20.12.2023
Окупанти завдали ударів по одному з найбільш постраждалих районів Харкова

Окупанти завдали ударів по одному з найбільш постраждалих районів Харкова

01:35 20.12.2023
У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

01:08 20.12.2023
Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

Київ пережив п'яту за грудень повітряну атаку ворога, БпЛА заходили з південного напрямку

00:39 20.12.2023
На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів - ООН

На окупованих військами РФ територіях зафіксовано понад сто страт мирних жителів - ООН

23:40 19.12.2023
У Сумській області внаслідок обстрілів упродовж дня госпіталізовано двох людей

У Сумській області внаслідок обстрілів упродовж дня госпіталізовано двох людей

22:59 19.12.2023
Постраждалі через обстріл у Херсоні - жінка і троє її доньок

Постраждалі через обстріл у Херсоні - жінка і троє її доньок

22:40 19.12.2023
Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

22:21 19.12.2023
Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

21:42 19.12.2023
Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали ударів по одному з найбільш постраждалих районів Харкова

У Херсоні до дев'яти осіб збільшилася чисельність постраждалих унаслідок вечірнього обстрілу

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

ОСТАННЄ

США уклали угоду про розміщення своїх військ на території Данії

Штат Колорадо виключив Трампа з президентських перегонів у 2024 році

Вибух у Кропивницькому пов'язаний із підривом гранати, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики Залужного Мар'яною Безуглою

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами

Зеленський: Треба думати про множинне громадянство

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА