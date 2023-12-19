Новий посол Польщі в Україні прибув до Києва і приступив до своїх обов'язків

Новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи прибув до Києва і розпочав виконувати свої обов'язки, повідомляє TVN24 у вівторок.

"Новий посол Республіки Польща в Україні Ярослав Гузи з'явився в Києві і вже подав копії вірчих грамот до МЗС", - сказано в повідомленні.

За словами Гузи, незабаром до Києва може прибути з візитом глава польської дипломатії Радослав Сікорський.

Новий посол також заявив, що буде здійснювати "все позитивне, що сталося під час війни, і те, що планує реалізувати новий уряд".