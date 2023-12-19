Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами

Авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони впродовж доби завдали ударів по 8 районах зосередження збройних сил РФ, уразили, зокрема, пункт управління і 4 склади боєприпасів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як інформує Генштаб, підрозділи ракетних військ "уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійські засоби та 4 склади боєприпасів противника".