Події

19:44 19.12.2023

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра

2 хв читати
Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра

Протягом доби відбулося 69 бойових зіткнень, найактивнішими дії росіян були на авдіївському напрямку, де було відбито близько 30 атак противника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Ворог завдав 1 ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

Як повідомляється, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, на волинському та поліському напрямках - без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках росіяни продовжують нарощувати військову присутність, обстрілюючи прикордонні населені пункти.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили всі атаки окупантів біля Синьківки Харківської області, на лиманському напрямку - 4 атаки неподалік Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів Донецької області, на бахмутському - 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Як повідомляє Генштаб, "на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області".

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На запорізькому напрямку відбито 9 атак загарбників на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 8 спроб штурмових дій, отримав гідну відсіч, і з втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Продовжують заходи з розширення плацдарму", - наголошує Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 19.12.2023
Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами

08:26 19.12.2023
ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

ЗС України за добу ліквідували понад тисячу окупантів

07:24 19.12.2023
Росіяни за добу здійснили один ракетний і шість авіаударів, а також 62 обстріли з РСЗВ

Росіяни за добу здійснили один ракетний і шість авіаударів, а також 62 обстріли з РСЗВ

07:18 19.12.2023
Ворог зазнає втрат і знизив інтенсивність бойових дій біля Авдіївки, однак не полишає спроб оточити місто

Ворог зазнає втрат і знизив інтенсивність бойових дій біля Авдіївки, однак не полишає спроб оточити місто

19:56 18.12.2023
Протягом доби ворог завдав одного ракетного та шести авіаційних ударів

Протягом доби ворог завдав одного ракетного та шести авіаційних ударів

19:52 18.12.2023
ЗС України відбили 17 ворожих атак на бахмутському напрямку, 22 - на авдіївському

ЗС України відбили 17 ворожих атак на бахмутському напрямку, 22 - на авдіївському

07:56 18.12.2023
Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів і 44 танки противника

Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів і 44 танки противника

07:07 18.12.2023
На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 27 атак, загалом на фронті було 64 бойові зіткнення

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 27 атак, загалом на фронті було 64 бойові зіткнення

07:01 18.12.2023
Війська РФ за добу здійснили 2 ракетних і 29 авіаційних ударів, а також понад 47 обстрілів із РСЗВ

Війська РФ за добу здійснили 2 ракетних і 29 авіаційних ударів, а також понад 47 обстрілів із РСЗВ

06:58 18.12.2023
Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони розташування сил противника

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони розташування сил противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

Військові запропонували призвати в армію 450-500 тисяч людей - Зеленський

ОСТАННЄ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ УХИЛИВСЯ ВІД ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ ЗАЛУЖНОГО МАР'ЯНОЮ БЕЗУГЛОЮ

ТРЕБА ДУМАТИ ПРО МНОЖИННЕ ГРОМАДЯНСТВО - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

Росіяни спрямували групу БПЛА в бік Одеси

Зеленський не згоден з тим, що Україна може програти війну

Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки, два п'ятиповерхові будинки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА