Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра

Протягом доби відбулося 69 бойових зіткнень, найактивнішими дії росіян були на авдіївському напрямку, де було відбито близько 30 атак противника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 18:00 вівторка.

"Ворог завдав 1 ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

Як повідомляється, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, на волинському та поліському напрямках - без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках росіяни продовжують нарощувати військову присутність, обстрілюючи прикордонні населені пункти.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили всі атаки окупантів біля Синьківки Харківської області, на лиманському напрямку - 4 атаки неподалік Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів Донецької області, на бахмутському - 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Як повідомляє Генштаб, "на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області".

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На запорізькому напрямку відбито 9 атак загарбників на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 8 спроб штурмових дій, отримав гідну відсіч, і з втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Продовжують заходи з розширення плацдарму", - наголошує Генштаб.