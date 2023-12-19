Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки, два п'ятиповерхові будинки

Унаслідок трьох артилерійських обстрілів і атаки дронами-камікадзе в Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 2 п'ятиповерхові житлові будинки і 13 приватних будинків, зачепило лінії електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Два дрони-камікадзе і три артобстріли. Сьогодні ворог знову спрямував свою зброю на Нікополь", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

За його даними, внаслідок атак понівечено інфраструктурний об'єкт. "Пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 13 приватних будинків, господарські будівлі. Розбито понад пів сотні сонячних панелей. Зачепило лінії електропередачі і газопроводи".

"Люди вціліли", - додав він.