Шмигаль виступає за розширення Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що мобілізація бюджетного фінансування є основним завданням Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України на 2024 рік.

"Україна сподівається на подальшу фінансову підтримку міжнародними партнерами, й основними завданнями Платформи донорів на 2024 рік є саме мобілізація бюджетного фінансування", - ідеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами вступного слова Шмигаля на 7-му засіданні Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України.

За його словами, від партнерів Україна отримає у 2023 році понад $40 млрд бюджетної підтримки.

"Ця значна допомога відіграла важливу роль у тому, щоб наш уряд міг фінансувати такі важливі видатки, як пенсії, охорона здоров'я, освіта, соціальні програми та пільги. Ці кошти допомогли Україні вистояти та перенаправити внутрішні ресурси на фінансування нашої військової та оборонної спроможності", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що для країни важливо, щоб бюджетна підтримка була ритмічною і своєчасною.

У цьому контексті він запропонував розглянути ще одне стратегічне питання - розширення платформи.

"Це може стати ефективним інструментом для мобілізації додаткової допомоги. Залучення більшої кількості країн-партнерів, готових узяти на себе зобов'язання щодо бюджетного фінансування України, є життєво важливим для посилення наших спільних зусиль", - додав прем'єр.