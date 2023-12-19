Британська розвідка сумнівається в ефективності "Кинджала", зазначаючи, що "багато з його запусків, імовірно, не влучили в ціль"

У розвідці Великої Британії звернули увагу на те, що 14 грудня Військово-повітряні сили Росії, ймовірно, уперше із серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного запуску "Кинджал" (AS-24 KILLJOY за класифікацією НАТО).

"Росія запустила щонайменше одну ракету в центральну Україну, ймовірно, по військовому аеродрому. Один із шести зразків "суперзброї", про які президент Путін оголосив у 2018 році, KILLJOY була призначена відігравати важливу роль у майбутній воєнній доктрині Росії. У війні в Україні Росія зарезервувала зброю, на його думку, для високоцінних, добре захищених цілей", - ідеться у звіті, оприлюдненому у вівторок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Фахівці розвідки Великої Британії зазначають, що "Кинджал" майже напевно мав "неоднозначний бойовий дебют". "Багато з його запусків, імовірно, не влучили в ціль, і Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито "непереможної" системи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, удень 14 грудня в усій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, після однієї з них була інформація про запуск російських ракет "Кинджал" у бік Старокостянтинова на Хмельниччині та в бік Києва. У Повітряних силах повідомили, що війська РФ запустили три "Кинджали", один із них збито над Київщиною. Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.