Близько 20 артсистем ворога знищили за два дні Сили оборони півдня, погода не дозволяє противнику застосовувати тактичну авіацію - Гуменюк

За два минулі дні українські сили знищили близько 20 артилерійських систем ворога, також погода не дає можливості росіянам застосовувати тактичну авіацію протягом тижня, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Зокрема, і досить результативна контрбатарейна робота по протилежному берегу на Херсонщині призвела до того, що ворог відчуває нестачу артилерійських систем і має необхідність підтягувати резерви. Фактично за два минулі дні було знищено близько 20 артилерійських систем ворога, зокрема завдано також влучного ураження важкій вогнеметній системі", - сказала Гуменюк на брифінгу у вівторок.

За словами речниці, підтягування таких видів озброєння на зазначений напрямок свідчить про те, що ворог надає йому особливого значення. Загалом ворог намагається "інтенсивність артилерійських обстрілів тримати на позначці 100". Зокрема, противник активно б'є по житлових кварталах, соцінфраструктурі й намагається знову атакувати енергетичну інфраструктуру, зазначили в Силах оборони.

Крім цього, як наголосила Гуменюк, ворог продовжує активно застосовувати керовані авіабомби.

"Зокрема, вони намагаються максимально завдавати шкоди і якомога частіше використовувати керовані авіабомби різної потужності: від 250 кг тротилового еквівалента до 1,5 тис. Це їхній (окупантів - ІФ-У) основний спосіб тиску й руйнування цивільної інфраструктури зокрема. Тут на нашому боці погода, і вона значно дошкуляє ворогові, не даючи можливості застосовувати тактичну авіацію, фактично протягом цілого тижня", - розповіла вона.

Здебільшого ворог бомбардує Бериславський район, цей напрямок для противника пріоритетний. Також росіяни використовують керовані авіабомби й по лівому берегу.

Крім того, Гуменюк зазначила, що в РФ розгорнули потужну кампанію про нібито повернення окупантів до Херсона.

"У своїх пропагандистських заходах вони (окупанти - ІФ-У) оголошують про ймовірне повернення до Херсона. І дуже потужну кампанію розгорнули щодо цього, мовляв вони збираються повернутися. Але хочу всіх заспокоїти: це марні сподівання окупантів. І як зазвичай така пропаганда: що більша брехня, то швидше в неї повірять", - сказала вона.

У Силах оборони пояснили, що правий берег набагато вищий, а логістичного сполучення з ним у ворога абсолютно немає.

"Те, що вони намагаються видавати за маневрування своїх диверсійно-розвідувальних груп - воно відбувається хіба що між островами, до правого берега вони навіть не намагаються прямувати й не доходять, оскільки сама річка Дніпро під щільним вогнем", - пояснила Гуменюк.