На куп'янському напрямку фронту окупантів масово косить "мишача лихоманка" - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що в підрозділах окупаційної армії РФ зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами і повну відсутність медичної допомоги, а на куп'янському напрямку в багатьох підрозділах ворога зафіксовано спалах так званої "мишачої лихоманки".

"Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина. Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У ГУР пояснили, що оскільки хвороба вражає нирки, заражений "мишачою лихоманкою" відчуває інтенсивний біль у попереку і зазнає серйозних труднощів із сечовипусканням.

"Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип. У підсумку – "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", - ідеться в повідомленні.