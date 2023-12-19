Події

10:00 19.12.2023

Унаслідок обстрілів пошкоджено школу в Новоселівці Першій Донецької області - ОВА

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За минулу добу на донецькому напрямку внаслідок ворожих обстрілів ушкоджень зазнала школа в Новоселівці Першій Очеретинської громади, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у телеграмі.

Крім цього, окупанти обстріляли промислову зону в Кураховому, а також Роздолівку і Васюківку в Соледарській громаді, Торське і Зарічне Лиманської громади та Сіверськ.

Унаслідок обстрілів на горлівському напрямку пошкоджено три приватні будинки та багатоповерховий будинок у Часовоярській громаді, на лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Верхньокам'янському Званівської громади.

 

Теги: #школа #обстріли #донецька_область

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