Унаслідок обстрілів пошкоджено школу в Новоселівці Першій Донецької області - ОВА
За минулу добу на донецькому напрямку внаслідок ворожих обстрілів ушкоджень зазнала школа в Новоселівці Першій Очеретинської громади, повідомив в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз у телеграмі.
Крім цього, окупанти обстріляли промислову зону в Кураховому, а також Роздолівку і Васюківку в Соледарській громаді, Торське і Зарічне Лиманської громади та Сіверськ.
Унаслідок обстрілів на горлівському напрямку пошкоджено три приватні будинки та багатоповерховий будинок у Часовоярській громаді, на лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Верхньокам'янському Званівської громади.