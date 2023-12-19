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09:36 19.12.2023

КМДА: За першу добу пасажирам, змушеним здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тис. поїздок

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КМДА: За першу добу пасажирам, змушеним здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тис. поїздок

За першу добу роботи системи компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська", пасажирам було повернуто майже 18,5 тис. поїздок, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"За першу добу роботи системи компенсації поїздок пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станції метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тисяч поїздок. Із них 9729 поїздок компенсували тим, хто для пересадки використовував наземний громадський транспорт, 8 624 – додаткові поїздки в метро на "синій" гілці", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті КМДА у вівторок уранці.

Загалом за першу добу загальна сума компенсації становила понад 110 тис. грн.

Як повідомлялося, 18 грудня запрацювала система компенсації поїздок за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро "Деміївська" та "Либідська".

 

Теги: #кмда #метро #київ

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