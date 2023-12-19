Росіяни випустили майже 500 снарядів по Херсонській області, загинула одна людина

Російські окупаційні війська за добу випустили 495 снарядів по Херсонській області, загинула одна людина, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 495 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. 1 людина загинула", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, по Херсону ворог випустив 22 снаряди. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; приватне підприємство в Херсоні.