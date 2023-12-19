Росіяни за добу здійснили один ракетний і шість авіаударів, а також 62 обстріли з РСЗВ

Ворог здійснив 1 ракетний і 6 авіаційних ударів, а також 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 07.00 вівторка.

Повідомляється, що російські окупанти вночі знову намагалися атакувати Україну, застосувавши 2 БПЛА типу "Shahed-136/131".

Разом із тим, протиповітряна оборона всі ударні БПЛА знищила.

Однак авіаційних ударів зазнала Новомихайлівка Донецької області.

Також під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.