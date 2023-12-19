Зеленський привітав українську контррозвідку із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників контррозвідки Служби безпеки України з їхнім професійним святом.

"Хочу сьогодні привітати воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України. Воїни відзначають свій професійний день. І це не просто хоробри воїни - це зразково хоробри воїни, зразково результативні. Саме такі, на яких варто рівнятися. Вони дуже вдало воюють і на землі, і у нашому морі", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як він зазначив, окупанти вже відчули на собі сотні потужних операцій української контррозвідки.

"Всі знають про поразку Кримського мосту, роботу наших безпілотників - особливих, зокрема на морі. Вони ефективно виявляють шпигунів і зрадників. І це лише невелика частина того, що реально робить військова контррозвідка СБУ", - сказав глава держави.

18 грудня Україна відзначає День військової контррозвідки СБУ.