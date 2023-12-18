Кулеба подякував ЄС за ухвалення 12-го пакета санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає ухвалення ЄС 12-го пакета санкцій щодо РФ.

"Вдячний ЄС за сьогоднішній 12-й пакет санкцій проти Росії. Своєчасне посилення галузевих санкцій, включно з поетапною забороною на російські діаманти, металургію та інші розширені заборони. Позбавлення фінансування російської військової машини - це вірний шлях до миру і безпеки в Європі", - написав міністр у мережі Х.

Рада ЄС, як повідомлялося, раніше 18 грудня затвердила черговий пакет санкцій проти РФ.

Так, Брюссель у межах чергового раунду санкцій запровадив заборону на імпорт російських алмазів, зокрема тих, що були оброблені в третіх країнах або були перевезені транзитом через Росію; ухвалив рішення розширити заборону на транзит товарів з ЄС до третіх країн через територію Росії, поширивши її на будь-які товари, які можуть мати військове призначення.

Крім того, до 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ потрапили понад 140 фізичних і юридичних осіб, включно з 29 російськими організаціями.

Згідно із заявою, ЄС також забороняє на своїй території громадянам Росії обіймати керівні посади в компаніях, зокрема пов'язаних із наданням росіянам послуг криптогаманців.

Обмеження також запроваджують на "надання програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового дизайну і виробництва".

Рада ЄС оголосила, що ухвалений нею в понеділок 12-й пакет санкцій проти РФ вносить Швейцарію до країн, які застосовують аналогічні обмежувальні заходи до імпорту металургійної продукції з Росії.